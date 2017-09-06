الأهلي يحرج أحمد الشيخ

تمسك نادي الأهلي برئاسة محمود طاهر بفكرة عدم تعديل عقد أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق خوفًا من الفتنة بين اللاعبين قبل موقعة الترجي التونسي يوم 16 من شهر سبتمبر الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يطالب أحمد الشيخ بعدم التفكير في التعديل

وطلبت إدارة الكرة بالأهلي من أحمد الشيخ التركيز وعدم التفكير في فكرة تعديل عقده بناءً على وعود سابقة بعد تلقيه عروضًا للرحيل.

وتلقى أحمد الشيخ عرضًا من زيوريخ السويسري للانتقال إليه على سبيل الإعارة مقابل 350 ألف دولار وهو ما دفعه لتجديد طلب تعديل عقده.

وتألق أحمد الشيخ في الموسم المنقضي وحصد لقب هداف الدوري المصري عندما كان معارًا لفريق مصر المقاصة.

ويدين أحمد الشيخ بالفضل لإيهاب جلال مدرب المقاصة السابق والذي أعاد اكتشافه وبريقه عندما استعاره من القلعة الحمراء قبل أن يرحل عن الفريق الفيومي.

ويفتتح نادي الأهلي مبارياته في الدوري المصري هذا الموسم أمام طلائع الجيش على استاد السلام يوم 10 سبتمبر المقبل بينما تم تأجيل مباراتي الفريق أمام المقاصة والرجاء في الجولتين الثانية والثالثة بسبب مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا.