الآمن يوافق مبدئياً على حضور 80 ألف متفرج لمباراة الكونغو

وافقت الجهات الأمنية مبدئياً على حضور 80 ألف مشجع ، في مباراة مصر والكونغو المقرر لها يوم الثامن من أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وينتظر مسئولو اتحاد الكرة الموافقة الرسمية من جانب الجهات الأمنية من أجل الإعلان الرسمي عن عدد الجماهير في موقعة الكونغو.

وكان الآمن قد وافق على دخول 80 ألف متفرج في مباراة أمس، بالرغم من الاتفاق على دخول 60 ألف فقط، إلا أن مسئولو اتحاد الكرة ضغطوا على الآمن من أجل الموافقة وتقديم الدعم والمؤازرة للاعبي المنتخب الوطني.

المنتخب الوطني يضع قدماً في المونديال

كان المنتخب الوطني قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الأوغندي بهدف دون رد ، في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، ليضع قدماً في المونديال.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز على الكونغو من أجل ضمان التأهل إلي مونديال روسيا رسمياً، بعد وصوله للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة.