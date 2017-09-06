الخميس.. الأهلي يحتفل بالدوري والكأس في مستشفى «57357»

في لفتة إنسانية من إدارة النادي الأهلي ، يتوجه بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بصحبة المدير التنفيذي للنادي اللواء شيرين شمس، ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ، ومدير التسوسيق بالنادي نادر خليل، الخميس 6 سبتمبر، في زيارة لمسشتفى 57357.

ويصطحب الأهلي درع الدوري وكأس مصر خلال الزيارة؛ لالتقاط الصور التذكارية مع أطفال المستشفى، بالإضافة إلى توزيع الهدايا عليهم.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التي يقوم بها الأهلي بشكل دوري؛ لدعم أطفال مستشفى 57357.

يذكر أن إدارة القاعة الحمراء تلقت إخطارا من لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، باتحاد الكرة بجدول مباريات الفريق في الموسم الكروي الجديد 2017 – 2018، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 8 سبتمبر الجاري، يفتتح أولى مبارياته في الدوري المصري يوم 10 سبتمبر -الجاري، بمواجهة فريق طلائع الجيش على استاد السلام، فيما تم تأجيل مباراة الفريق بالجولة الثانية من المسابقة أمام مصر المقاصة، والمقرر لها يوم 18 سبتمبر، والجولة الثالثة أمام الرجاء إلى أجل غير مسمى، نظرًا لارتباط الأهلي بمواجهة الترجي التونسي في دور الثمانية ببطولة أفريقيا.