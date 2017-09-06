ماهلامبي يخضع للكشف الطبي في جنوب إفريقيا تمهيداً للانضمام إلي الأهلي

يخضع فاكاماني ماهلامبي، جناح فريق بيدفيست الجنوب إفريقي ، إلي الكشف الطبي حالياً في جنوب إفريقيا ، تمهيداً لانضمامه رسمياً إلي صفوف النادي الأهلي.

كان مسئولو النادي الأهلي قد اتفقوا مع إدارة النادي الجنوب إفريقي بشكل مبدئي ، للحصول على خدمات اللاعب مقابل مليون و300 ألف دولار.

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلي القاهرة خلال ساعات، فور اجتيازه الكشف الطبي.

مدرب بيدفيست يتحدث عن الصفقة

أكد جافين هانت، المدير الفني لفريق بيدفيست الجنوب إفريقي، أن ماهلامبي تلقى عرضاً مغرياً من النادي الأهلي ، ولم يتأثر نفسيًا بعد فشل انتقاله لفريق فيتوريا جيمارايش البرتغالي في الانتقالات الصيفية الحالية”.

وأضاف ، ” كنت أريده في أحد الدوريات الأوربية ، من أجل تعلم كيفية الدفاع، اللاعب بالفعل خضع لفترة معايشة مع الفريق البرتغالي إلا أن الحظ لم يكن حليفه لينضم إلي نادي جيمارايش”.

وظهر اللاعب صاحب الـ 19 عاماً بشكل جيد مع بيدفيست ونجح في لفت الأنظار ، حيث سجل 10 أهداف وصنع مثلهم، بعد مشاركته في 27 مباراة مع الفريق الجنوب إفريقي.