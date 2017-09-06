حقيقة رحيل هيكتور كوبر عن تدريب الفراعنة

قال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، إن الأرجنتيني هيكتور كوبر ، المدير الفني للمنتخب الوطني، مستمر مع الفراعنة حتى انتهاء عقده.

مدير المنتخب يكشف حقيقة رحيل كوبر

وأوضح لهيطة، في تصريحات لـ«أخبار الأهلي»، أن لهيطة عقده ينتهي إذا لم تصعد مصر إلى كأس العالم روسيا 2018، مؤكدا على أنه إذا صعد المنتخب إلى كأس العالم يجدد عقد كوبر تلقائي.

ونفى، لهيطة، ما تردد بشأن كوبر تقديم إستقالته لإتحاد الكرة المصري، موضحاً أن رئيس الجبلاية هاني أبو ريدة، أكد على أن كوبر مستمر مع المنتخب حتى بعد هزيمة الفراعنة أمام أوغندا بهدف نظيف في مباراة الذهاب.

المنتخب المصري تحت قيادة كوبر يقترب من الصعود إلى المونديال

يذكر أن المنتخب الوطني تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني، هيكتور كوبر، فاز أمس على منتخب أوغندا بهد نظيف، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم روسيا 2018، وأصبح قريب من الصعود إلى كأس العالم وتحقيق حلم المونديال.

وبفوز المنتخب الوطني أمس، احتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، يليه المنتخب الأوغندي برصيد 7 نقاط، ثم المنتخب الغاني برصيد 4 نقاط، بينما يتزيل المجموعة منتخب الكونغو برصيد نقطة واحدة.