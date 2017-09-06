مؤمن زكريا يتعرض لإصابه ويبتعد عن المشاركه أمام الجيش

تعرض الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤمن زكريا، لإصابه في قدمه صباح اليوم الأربعاء، قد تمنعه من المشاركة في المباراه القادمة أمام طلائع الجيش في افتتاحية الدوري للموسم الجديد.

وأصيب اللاعب مؤمن زكريا في أحد أصابع قدمه، قد تبعده عن المشاركة في أولى مباريات الأهلي في افتتاحية الدوري، والمقر إقامتها أمام طلائع الجيش، ويحاول الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، تجهيز اللاعب للعودة قبل مواجهتي الترجي التونسي المقبلتين.

وسلتقي المارد الأحمر، مع نظيره الترجي التونسي في مباراة الذهاب على استاد برج العرب في الإسكندريه يوم 16 من الشهر الجاري في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش يوم الأحد القادم في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً على استاد السلام في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وكان اللاعب قد تلقى عرضًا من الجهاز الفني لنادي الفيصلي لضمه للفريق خلال فترة الغنتقالات الصيفيه.

وكان قد أشار اللاعب إلى انه تحدث مع المدير الفني للمارد الأحمر حسام البدري لرحيله ولكنه رفض تماماً لاحتياج الفريق لهُ وتم الإتفاق معه على إغلاق ملف الرحيل تماماً.