الأهلي يرد على اللجنة الأوليمبية في بيان رسمي

حرص النادي الأهلي على إصدار بيان رسمي، للرد على اللجنة الأوليمبية، بشأن رفض اللائحة الخاصة التي أقرها مسئولو القلعة الحمراء.

كان النادي الأهلي، قد عقد جمعيته العمومية على يومين في فرعي النادي مدينة نصر والجزيرة ، بالرغم من عدم موافقة اللجنة الأوليمبية المصرية ، على إجراء الجمعية العمومية على يومين، وإجراءها على يوم مثل باقي الأندية، إلي أن مجلس إدارة الأهلي عاند وقرر إجراءها على يومين.

وجاء نص البيان كالتالي:

يعلن النادي الأهلي أنه حتى الآن لم يتلق رسميًا من اللجنة الأولمبية، أو وزارة الشباب والرياضة ما يفيد ويؤكد قرار بطلان الاجتماع الخاص للنادي بشأن اللائحة.

وأضاف البيان، “أن النادي مع احترامه الدائم والمؤكد للإعلام الرياضي المصري بكل مجالاته ومؤسساته، إلا إنه لن يتعامل إلا مع قرارات رسمية لجهات مسئولة عن إدارة الرياضة المصرية”.

وتابع، ” ينتظر النادي الأهلي هذا الخطاب الرسمي سواء من اللجنة الأولمبية، أو وزارة الشباب والرياضة والذي يأمل الأهلي أن يتضمن كل النصوص ومواد القانون التي استند إليها أصحاب قرار بطلان الاجتماع الخاص بالنادي”.