اتحاد الكرة: لم نصرف مكافآت للاعبين إلا بعد التأهل إلي المونديال

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، عدم صرف مكافآت استثنائية للاعبين عقب الفوز على أوغندا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وأكد كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ” أنه لم يتم صرف أي مكافآت للاعبين إلا بعد حسم التأهل إلي كأس العالم رسمياً ، مشيراً إلي ان اتحاد الكرة بسير على لائحة محترمة ولم نخالفها لأي سبب من الأسباب”.

المنتخب الوطني يستعيد الصدارة

كان المنتخب الوطني قد رفع رصيده من النقاط إلي النقطة التاسعة متصدراً بهم المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد المنتخب الأوغندي عند النقطة السابعة في المركز الثاني، ويأتي المنتخب الغاني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويتزيل المجموعة المنتخب الكونغولي برصيد نقطة وحيدة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره الكونغولي يوم 8أكتوبر على ملعب برح العرب بالإسكندرية، ضمن مانفسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.