كاف يعلن تشكيل الجولة الرابعة من تصفيات المونديال .. وتواجد ثنائي مصري

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ، تشكيل الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وتواجد في التشكيل الثنائي المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، وأحمد حجازي المحترف في صفوف وست بروميتش ألبون الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو “أوغندا”.

خط الدفاع: ليون بالوجن (نيجيريا)، ستوبيلا سونزو (زامبيا)، أحمد حجازي (مصر).

خط الوسط: ساديو ماني (السنغال)، نعيم السليتي (تونس) توماس بارتي (غانا)، فيكتور موسيس (نيجيريا).

خط الهجوم: محمد صلاح (مصر)، جاري رودريجيز (كاب فيردي)، ألان تراوري (بوركينا فاسو).

يذكر أن المنتخب الوطني نجح في الفوز على نظيره الأوغندي بهدف دون رد، أحرزه الدولي المصري محمد صلاح، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويهذا الفوز رفع المنتخب الوطني رصيده إلي النقطة التاسعة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد أوغندا عند النقطة السابعة في المركز الثاني ، ويحل المنتخب الغاني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويتزيل المجموعة المنتخب الكونغولي برصيد نقطة.