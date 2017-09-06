الأهلي يهدد اللجنة الأوليمبية بعد رفض اللائحة الخاصة

هدد عماد وحيد، عضو مجلس غدارة النادي الاهلي، مسئولي اللجنة المصرية الأوليمبية، برئاسة المهندي هشام حطب، بشأن رفض اللائحة الخاصة بالنادي الأهلي، وتطبيق اللائحة الأسترشادية للعمل بها في الانتخابات المقبلة.

وقال وحيد خلال تصريحات صحفية، ” لم تصلنا أي خطابات رسمية بشأن رفض اللائحة الخاصة بالنادي، ولم نستدرج لبعض الشائعات التي من شأنها زعزعة استقرار النادي”.

وأضاف عضو مجلس الإدارة، ” النادي الأهلي سيتخذ إدراءات قانونية للحفاظ على حقوقه وأعضائه، مشيراً إلي أننا قررنا أرسال ملف كامل بشأن هذه الواقعة إلي اللجنة الأوليمبية الدولية”.

وتابع،” سننتظر نسخة اللائحة الأسترشادية في الوقائع المصرية لكي نتأكد من صحة الخبر، قبل اتخاذ أي قرار”.

وزير الرياضة يهدد بحل مجلس الأهلي

يفكر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرباضة ، في حل مجلس إدارة النادي الأهلي، وتعيين مجلس مؤقت ، بسبب اختراق القانون وإجراء الجمعية العمومية على مرحلتين ، وهو ما حذر منه أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية.

يذكر أن اللجنة الأوليمبية المصرية، رفضت اعتماد الجمعية العمومية للنادي الأهلي، ورفضت إرسال مندوب عنها للإشراف عليها.