مشجع تونسي يفارق الحياة بعد تعادل منتخب بلاده مع جمهورية الكونغو

أكدت تقارير تونسية ، اليوم الأربعاء، وفاة أحد مشجعي المنتخب التونسي، مساء يوم الثلاثاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة، عقب تعادل نسور قرطاج مع جمهورية الكونغو، في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وأضافت التقارير أن ضياء المعلاوي صاحب الـ 25 عاماً قد فارق الحياة إثر تعرضه لإزمة قلبية حادة أثناء مشاهدته للمباراة وبالتحديد بعد تسجيل اللاعب أنيس البدري هدف التعادل لنسور قرطاج.

وجاء سبب الوفاة من شدة الفرحة والصراخ بعد إحراز هدف التعادل ، وحاول زملائه المقربين منه إسعافة ولكن لم يستطيعوا حتى فارق الحياة.

تونس تحول الهزيمة من هدفين إلي تعادل

كان المنتخب التونسي قد حول هزيمته بهدفين نظيفين إلي التعادل في أخر لحظات المباراة، ليعززوا فرصهم في التأهل إلي كأس العالم 2018 بروسيا.

ويعد هذا التعادل رفع المنتخب التونسي رصيده إلي 10 نقط في صدارة المجموعة، بينما رفع منتخب جمهورية الكونغو رصيده من النقاط إلي النقطة السابعة في المركز الثاني.