بالفيديو.. صلاح يفوز بجائزة أفضل أهداف ليفربول في شهر أغسطس

نجح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، في الفوز بجائزة أفضل هدف في شهر أغسطس الماضي.

صلاح يسجل ويصنع هدف في شباك أرسنال

صلاح سجل هدف ماراسوني في شباك أرسنال، عندما نجح فقي قطع الكرة من مدافع أرسنال، ومن ثم أنطلق من منتصف الملعب بسرعته الفائقة حيث لم ينجح أحد في إيقافه ليسدد الكرة معلناً عن الهدف الثالث للريدز في شباك الجنرز، بالإضافة إلي صناعته للهدف الرابع، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الأنفيلد” ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” (طالع التفاصيل)

وجاء اختيار هدف صلاح في مرمي أرسنال كأفضل هدف في الشهر الماضي بعد استفتاء الجماهير الذي تم طرحه على الموقع الرسم للنادي ، ونجح محمد صلاح في حصد أكبر عدد من الأصوات ليفوز بالجائزة.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفين وصناعة هدف في ثلاث مباريات مع نادي ليفربول، منذ قدومه من نادي روما الإيطالي.

يذكر أن محمد صلاح انتقل إلي صفوف ليفربول الإنجليزي، مقابل 42 مليون يورو، و 8 آخرين كحوافز.