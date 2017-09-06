اتحاد الكرة يرد.. هل يتم إلغاء الدوري مع تأهل مصر لكأس العالم؟

رد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري على الأنباء التي ترددت بشأن احتمالية إلغاء مسابقة الدوري المصري في حال تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم.

اتحاد الكرة: إلغاء الدوري المصري؟ مستحيل

وأشار حسين في تصريحات إذاعية إلى أن فكرة إلغاء الدوري المصري في حال تأهل الفراعنة لكأس العالم لم تطرح للنقاش في اجتماعات اتحاد الكرة.

وشدد حسين على أن اتحاد الكرة المصري مرتبط بعقود رعاية وإلتزامات تجاه الشركات، مؤكداً على استحالة الإخلال بتلك العقود.

وقال رئيس لجنة المسابقات: ” اتحاد الكرة لديه ارتباطات وحقوق رعاية وإلتزامات، وبالتالي لا نية لدينا لإلغاء الدوري في حال التأهل لكأس العالم نهائياً “.

وأكمل: ” كان من الممكن أن يحدث هذا الأمر من قبل، حاولنا بالفعل إلغاء مسابقة كأس مصر في السابق ولكننا لم نتمكن من ذلك في وقتها “.

واختتم عامر حسين: ” العديد من أندية الدوري المصري انفقت ملايين الجنيهات على الصفقات، وبالتالي فمن المستحيل إلغاء البطولة “.

الجدير بالذكر أن مصر تتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من تصفيات كأس العالم برصيد تسع نقاط أمام أوغندا بسبع نقاط، ثم غانا بخمس نقاط وأخيراً الكونغو بنقطة واحدة.