عقب رفض اللائحة الخاصة.. الأهلي يصعد الأمر ضد اللجنة الأولمبية المصرية

قرر المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إعداد خطاب رسمي إلي اللجنة الأوليمبية الدولية بعد رفض الجهة الإدارية اعتماد الجمعية العمومية للنادي التي عقدت بمقري مدينة نصر و الجزيرة.

كان النادي الأهلي قد عقد الجمعية العمومية الخاصة به، على يومين في مقر النادي بمدينة نصر والجزيرة، وهو ما رفضته اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب، بداعي أن هذا يخالف القانون، لاسيما وأن صناديق الأصوات ظلت في النادي حتى الصباح.

وتسود حالة من الغضب داخل جدران النادي الأهلي، بعدما قررت اللجنة الأوليمبية المصرية رفض اللائحة الخاصة والجمعية العمومية للقلعة الحمراء، و اعتماد اللائحة الأسترشادية التي أقرتها اللجنة الأوليمبية للعمل بها في الانتخابات المقرر لها نهاية هذا العام.

ومن جانبه يفكر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، في تعيين لحنة مؤقتة لإدارة النادي الأهلي، لحبن قدوم موعد الانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه المجلس قرار الحل بسبب الجمعية العمومية التي عقدت على مدار يومين، وهذا ما رفضتها اللجنة المصرية.