أحمد ناجي: لا خوف على المنتخب في وجود الحضري

أشاد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمي المنتخب الوطني، بأداء عصام الحضري حارس مرمي الفراعنة وفريق التعاون السعودي.

وقال ناجي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع شوبير” المذاع عبر فضائية صدي البلد، ” إن حسابات الجهاز الفني للمنتخب ترجح الدفع بالحضري كأساسي في مذل هذه المباريات الهامة”.

وأضاف مدرب حراس المرمي، ” إنه لا يوجد قلق طالما أن الحضري متواجد هو و باقي زملائه في المنتخب”.

وتابع، ” أتعجب من الذين يهاجمون كوبر وطريقته في اللعب، هذا الرجل يعمل بإحترافية كبيرة، والجميع سعيد بالعمل معه”.

وأردف، ” نريد من الجميع الوقوف بجانب منتخبنا الوطني، لا داعي للانتقاد الآن، نريد فقط تقديم الدعم للاعبين والجهاز الفني من أجل مواصلة المشوار وتحقيق حلم التأهل إلي المونديال”.

يذكر أن المنتخب الوطني قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الأوغندي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد المنتخب الوطني إلي 9 نقاط في المركز الأول، يأتي من خلفه المنتخب الأوغندي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.