موعد مباراة مصر القادمة ، أسدل الستار على مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا ، بالمجموعة الخامسة والتي تضم كلًا من مصر وأوغندا و غان والكونغو.

نجح المنتخب الغاني في تحقيق فوزاً كبيراً على نظيره الكونغولي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب الأخير.

وعلى الجانب الأخر أختتمت مباريات الجولة بلقاء المنتخب المصري مع نظيره الأوغندي، بفوز الفراعنة بهدف دون رد، أحرزه النجم الدولي محمد صلاح المحترف في صفوف ليفبول الإنجليزي.

موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 2018 – افريقيا

ومن المقرر أن تستأنف مباريات الجولة الخامسة والقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم يوم 8 أكتوير المقبل، حيث يواجه المنتخب الوطني نظيره الكونغولي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويلتقي المنتخب الغاني بنظيره الأوغندي على ملعب “كمبالا” بالعاصمة الأوغندية.

وتختتم مباريات المجموعة الخامسة بمواجهات الجولة السادسة والأخيرة يوم السادس من نوفمبر ، عندما يخرج المنتخب المصري لمواجهة غانا في كوماسي بينما تستضيف الكونغو المنتخب الأوغندي.

يذكر أن المنتخب الوطني يحتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي المنتخب الأوغندي خلفه برصيد 7 نقاط، ويحل المنتخب الغاني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يتزيل المنتخب الكونغولي المجموعة برصيد نقطة.