أبو ريدة يوضح حقيقة إقالة “كوبر”

أعرب المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، سعادته بالفوز على أوغندا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وأضاف أبو ريدة، خلال تصريحات تلفزيونية، ” لم نتأهل إلي كأس العالم بعد ، والحلم سيكتمل بعد تحقيق الفوز على الكونغو في المباراة المقبلة”.

أبو ريدة يوضح موقفه من إقالة كوبر

وتابع، ” أطالب الجميع بالوقوف وراء منتخبنا الوطني، حتى يحقق حلم التأهل إلي المونديال، مشيراً إلى أنه لم يقرر إقالة هيكتور كوبر، وإنما ما يذاع في الإعلام عار تماما من الصحة”.

وأوضح، ” لم أتوقع أن تلعب غانا أمام أوغندا بدون حافز، لأنها لا تزال باقية على آمل الصعود أيضا”.

وأختتم قائلًا، ” لا نملك الآن سوي الوقوف وراء المنتخب، وتقديم كل الدعم للاعبين والجهاز الفني، من أجل تحقيق حلم الوصول إلي كأس العالم”.

يذكر أن المنتخب الوطني استعاد صدارة المجموعة ورفع رصيده إلي 9 نقاط، بينما تجمد رصيد المنتخب الأوغندي عند النقطة الـ 7 في المركز الثاني.