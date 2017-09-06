عمرو جمال: خالفنا تعليمات “كوبر” ومدافع أوغندا تعمد ضربي

أبدى عمرو جمال مهاجم منتخب مصر حزنه للإصابة أمام أوغندا ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

عمرو جمال يروي كواليس إصابته

وقال “الغزال” في تصريحات لبرنامج “الحريف” عبر فضائية “دي إم سي”: ” تعرضت للاصابة نتيجة ضرب مدافع أوغندا لي بالكوع في كرة مشتركة وشعرت بصعوبة الرؤية بعض الشيئ ولكنني تحاملت علي نفسي في الشوط الأول”.

وأضاف: ” بين الشوطين فوجئت بإصابتي بجرح غائر في الوجه استدعي 4 غرز ورفضت عرض كوبر بتغييري في الاستراحة، وأصريت علي استكمال المباراة مصابًا حتي لا نخسر تغيير في توقيت مهم”.

وتابع: لم أرغب في إفساد حسابات كوبر بتغيير مبكر ولكنني كنت علي يقين أنه شعرت بعدم قدرتي علي استكمال المباراة سأبلغه علي الفور”.

وأردف عمرو جمال: ” الحمد لله علي الفوز والثلاث نقاط، ونتيجة لقاء اليوم جاءت نتيجة مجهود جماعي وإصرار من جميع اللاعبين رغم الضغوط التي تعرضنا لها قبل اللقاء، والقادم أفضل أمام الكونغو وغانا”.

وواصل: “تعليمات كوبر كانت الضغط علي منتخب أوغندا من المنطقة الأمامية ولكن تسجيلنا لهدف مبكر أمام أوغندا دفعنا للتراجع كثيرًا والتحفظ دفاعيًا، وأعتقد أن التحفظ الشديد العيب الوحيد في هذا اللقاء.. كوبر كان حزينًا للخسارة أمام أوغندا ذهابًا لأننا لم نقدم العرض المطلوب أمام فريق متواضع، ولكنه أعلن تحمله مسؤولية الخسارة كاملة حتي يخفف الضغوط علينا قبل المباراة”.