كورة مصرية منتخب مصر

عمرو جمال: خالفنا تعليمات “كوبر” ومدافع أوغندا تعمد ضربي

كتب khamis
- سبتمبر 6, 2017 12:06 ص
20,997
عمرو جمالعمرو جمال

أبدى عمرو جمال مهاجم منتخب مصر حزنه للإصابة أمام أوغندا ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

عمرو جمال يروي كواليس إصابته

وقال “الغزال” في تصريحات لبرنامج “الحريف” عبر فضائية “دي إم سي”: ” تعرضت للاصابة نتيجة ضرب مدافع أوغندا لي بالكوع في كرة مشتركة وشعرت بصعوبة الرؤية بعض الشيئ ولكنني تحاملت علي نفسي في الشوط الأول”.

وأضاف: ” بين الشوطين فوجئت بإصابتي بجرح غائر في الوجه استدعي 4 غرز ورفضت عرض كوبر بتغييري في الاستراحة، وأصريت علي استكمال المباراة مصابًا حتي لا نخسر تغيير في توقيت مهم”.

عمرو جمال
عمرو جمال

وتابع: لم أرغب في إفساد حسابات كوبر بتغيير مبكر ولكنني كنت علي يقين أنه شعرت بعدم قدرتي علي استكمال المباراة سأبلغه علي الفور”.

وأردف عمرو جمال: ” الحمد لله علي الفوز والثلاث نقاط، ونتيجة لقاء اليوم جاءت نتيجة مجهود جماعي وإصرار من جميع اللاعبين رغم الضغوط التي تعرضنا لها قبل اللقاء، والقادم أفضل أمام الكونغو وغانا”.

وواصل: “تعليمات كوبر كانت الضغط علي منتخب أوغندا من المنطقة الأمامية ولكن تسجيلنا لهدف مبكر أمام أوغندا دفعنا للتراجع كثيرًا والتحفظ دفاعيًا، وأعتقد أن التحفظ الشديد العيب الوحيد في هذا اللقاء.. كوبر كان حزينًا للخسارة أمام أوغندا ذهابًا لأننا لم نقدم العرض المطلوب أمام فريق متواضع، ولكنه أعلن تحمله مسؤولية الخسارة كاملة حتي يخفف الضغوط علينا قبل المباراة”.

‎إضافة تعليق