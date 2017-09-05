دخل لاعب المنتخب المصري والمنضم حديثاً إلى بيدفيست الجنوب أفريقي، عمرو جمال ، بعد انتهاء مباراة مصر وأوغندا، إلى المستشفى، وخضع إلى عملية سريعة، وتلقيه 8 غرز.

يذكر أن عمرو جمال اصطدم مع لاعب أوغندا، في كرة مشتركة، سقط بسببها على الأرض، واستدعى حكم المباراة للجهاز الطبي، والذي قام بإسعاف عمرة جمال، واستكمل المباراة وهو مصاب.

جدير بالذكر أن انتهت مباراة مصر وأوغندا والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، والتي تقام بإستاد برج العرب بالإسكندرية، بهدف نظيف عن طريق اللاعب محمد صلاح في الدقيقة السادسة في الشوط الأول عن طريق عرضية من اللاعب عبد الله السعيد لاعب الأهلي ، سددها صلاح في مرمى أوغندا، تصدى لها انيانجو الحارس، قبل أن يسددها لاعب الفراعنة مرة أخرى في مرماه.

وبفوز المنتخب المصري اليوم، يرتفع رصيد الفراعنة إلى 9 نقاط ويحتل صدارة المجموعة الخامسة، ويليه المنتخب الأوغندي برصيد 7 نقاط، ثم المنتخب الغاني برصيد 5 نقاط، بينما يتزيل المجموعة منتخب الكونغو برصيد نقطة واحدة.