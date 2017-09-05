رواد ” تويتر” تهاجم كوبر بسبب صالح جمعة

شن رواد التواصل الاجتماعي ” تويتر” هجوم حاد على المدير الفني للمنتخب المصري ” هيكتور كوبر”، بسبب لاعب منتخب مصر صالح جمعة ، والذي تم الدفع به آخر خمس دقائق في مباراة مصر وأوغندا.

صالح جمعة يتسبب في إهانة كوبر

وكتب أحد رواد التواصل الاجتماعي تغريدة على تويتر قائلا ” المفروض يبدأ أي ماتش لأنه لو مبداش مبيلعبش كويس ولا بيلحق يعمل حاجه ياريت الناس تفهم”، وعلق آخر ” منزل صالح جمعه يلعب اخر ٣ دقايق بعد ما عبدالله السعيد خرجنا من الملة “، وكتب شخص آ خر “منزل صالح جمعه ف اخر 4 دقايق هيشلني”

كوبر يدفع ب صالح جمعة في مباراة مصر وأوغندا

يذكر أن هيكتور كوبر دفع بصالح جمعة قبل انتهاء المباراة بخمس دقائق بدلاً من عبد الله السعيد.

جدير بالذكر أن مباراة مصر وأوغندا والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، والتي تقام بإستاد برج العرب بالإسكندرية، انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف عن طريق اللاعب محمد صلاح في الدقيقة السادسة في الشوط الأول عن طريق عرضية من اللاعب عبد الله السعيد لاعب الأهلي ، سددها صلاح في مرمى أوغندا، تصدى لها انيانجو الحارس، قبل أن يسددها لاعب الفراعنة مرة أخرى في مرماه.

وبفوز المنتخب المصري اليوم، يرتفع رصيد الفراعنة إلى 9 نقاط ويحتل صدارة المجموعة الخامسة، ويليه المنتخب الأوغندي برصيد 7 نقاط، ثم المنتخب الغاني برصيد 5 نقاط، بينما يتزيل المجموعة منتخب الكونغو برصيد نقطة واحدة.