حسام البدري: عماد متعب مستمر في صفوف الأهلي

قال الكابتن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إن عماد متعب ، لاعب الأهلي، مستمر في صفوف النادي.

وأضاف “البدري” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أن هناك مجموعة من اللاعبين أيضًا مستمرة مع الفريق على سبيل الذكر وليس الحصر، آجاي، وأحمد الريان، معلنًا عن عودة مروان محسن في أكتوبر المقبل.

وأوضح المدير الفني للأهلي، أن “متعب” قد يقع عليه الاختيار إذا أثبت أنه قادر على المنافسة بين مجموعة اللاعبين المهاجمين.

وأكد “البدري” أن اللاعب الأفضل والأجهز للفريق في كل مرحلة وفي كل وقت سيقع عليه الاختيار.

يذكر أن النادي الأهلي يفتتح أولى مبارياته في الدوري المصري يوم 10 سبتمبر الجاري، بمواجهة فريق طلائع الجيش على استاد السلام، فيما تم تأجيل مباراة الفريق بالجولة الثانية من المسابقة أمام مصر المقاصة، والمقرر لها يوم 18 سبتمبر، والجولة الثالثة أمام الرجاء إلى أجل غير مسمى، نظرًا لارتباط الأهلي بمواجهة الترجي التونسي في دور الثمانية ببطولة أفريقيا.