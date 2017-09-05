خدعوك فقالوا.. عبد الله السعيد “شطب” من الإجهاد!

يواجه عبد الله السعيد نجم منتخب مصر والأهلي اتهامات تراجع المستوى لإجهاده الشديد رغم أنه رغم هذه الاتهامات صاحب بصمات مؤثرة في مشوار الفراعنة بتصفيات كأس العالم 2018.

وساهم عبد الله السعيد في وصول منتخب مصر إلى النقطة التاسعة في تصفيات المونديال وتصدر المجموعة الخامسة.

مشوار عبد الله السعيد في التصفيات

وفاز منتخب مصر في افتتاح التصفيات على الكونغو 2-1 بهدفين لمحمد صلاح وعبد الله السعيد ثم قهر غانا بهدفين نظيفين لصلاح والسعيد أيضًا، قبل أن يصنع الأخير هدف الفوز على أوغندا للأول.

وخطف منتخب مصر فوزًا غاليًا بهدف نظيف على ضيفه الأوغندي في المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

سجل هدف منتخب مصر محمد صلاح في الدقيقة السادسة من عمر المباراة عن طريقة عرضية من اللاعب عبد الله السعيد، سددها صلاح في مرمى أونيانجو حارس الأوناش

ونجح محمد صلاح بهدفه في كسر عذرية شباك أوغندا النظيفة لـ5 مباريات متتالية حتى أن صحفهم تغنت بأنهم ملوك الدفاع في العالم.

الفوز رفع رصيد مصر إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بـ7 نقاط ثم غانا 5 نقاط في المركز الثالث بينما الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وخاض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عضام الحضري.

خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، أحمد حجازي، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، ومحمد صلاح.

خط الهجوم: عمرو جمال

وسيطر منتخب مصر على أحداث الشوط الأول لكنه لم ينجح في ترجمة سيطرته إلى أهداف وكانت أخطر فرصه في الدقيقة 30 لرمضان صبحي عندما تلاعب بدفاع أوغندا ولعبها في يدي الحارس.

أما الشوط الثاني فشهد تراجع الفراعنة بشكل مبالغ فيه وكادت شباكهم تستقبل التعادل قبل أن يستفيقوا مجددًا في الدقائق الأخيرة بفضل انطلاق محمد صلاح وبعض التغييرات لتنشيط الهجوم بنزول تريزيجيه وأحمد حسن كوكا ثم سدد عبد الله السعيد في الهواء وأهدر تريزيجيه الهدف الثاني قبل أن يطلق الحاكم صافرة النهاية.