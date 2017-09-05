ميدو بعد فوز مصر على أوغندا .. ” ناقوس خطر”

شن المدير الفني لوادي دجلة أحمد حسام ” ميدو” هجوما حادا على طريقة لعب المنتخب المصري أمام أوغندا برغم الفوز بهدف نظيف قائلا ” ناقوس خطر”.

وأوضح ميدو، خلال تصريحاته لقناة أون سبورت”، أن طريقة المدير الفني للمنتخب المصري، الأرجنتيني هيكتور كوبر، لا تليق بمستوى المنتخب الوطني وخاصة في مباراة اليوم أمام اوغندا، والتي لا تمتلك أي فنيات.

يذكر أن انتهت مباراة مصر وأوغندا والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، والتي تقام بإستاد برج العرب بالإسكندرية، بهدف نظيف عن طريق اللاعب محمد صلاح في الدقيقة السادسة في الشوط الأول عن طريق عرضية من اللاعب عبد الله السعيد لاعب الأهلي ، سددها صلاح في مرمى أوغندا، تصدى لها انيانجو الحارس، قبل أن يسددها لاعب الفراعنة مرة أخرى في مرماه.

وبفوز المنتخب المصري اليوم، يرتفع رصيد الفراعنة إلى 9 نقاط ويحتل صدارة المجموعة الخامسة، ويليه المنتخب الأوغندي برصيد 7 نقاط، ثم المنتخب الغاني برصيد 5 نقاط، بينما يتزيل المجموعة منتخب الكونغو برصيد نقطة واحدة.