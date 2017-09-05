حسام البدري مهاجمًا كوبر: الكثافة الهجومية غابت عن مباراة أوغندا

شن الكابتن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهالي، هجومًا حادًا على “هيكتور كوبر”، المدير الفني للمنتخب المصري، واصفًا أداء المنتخب المصري في مباراة أوغندا اليوم الثلاثاء، والتي انتهت بفوز مصر بهدف نظيف، اتسم بغياب الكثافة الهجومية.

وأضاف “البدري” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أن “كوبر” يركز على القاعدة الدفاعية بشكل أساسي، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري يحتاج إلى تطوير الشق الهجومي في أدائه.

وأوضح المدير الفني للنادي الأهلي، أنه كمدرب يراقب أداء المدربين وخاصة “كوبر”، مؤكدًا أن أداء المنتخب المصري في مباراة اليوم كان مقلقًا، معربًا عن ثقته في الوقت نفسه بفوز مصر في مباراة اليوم.

وأكد “البدري”، أن الشق الهجومي في المنتخب المصري لا يتناسب مع أداء الفريق بالنظر إلى مجموعة اللاعبين الموجودين بقائمة المنتخب، لافتًا إلى أن المدرب الأجنبي يتم تفضيله دائمًا على نظيره المصري في تدريب المنتخب، وأن المدرب المصري لا يحصل على نفس الإشادة التي يحصل عليها “الخواجة”.

يذكر أن انتهت مباراة مصر وأوغندا والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، والتي تقام بإستاد برج العرب بالإسكندرية، بهدف نظيف عن طريق اللاعب محمد صلاح في الدقيقة السادسة في الشوط الأول عن طريق عرضية من اللاعب عبد الله السعيد لاعب الأهلي ، سددها صلاح في مرمى أوغندا، تصدى لها انيانجو الحارس، قبل أن يسددها لاعب الفراعنة مرة أخرى في مرماه.

وبفوز المنتخب المصري اليوم، يرتفع رصيد الفراعنة إلى 9 نقاط ويحتل صدارة المجموعة الخامسة، ويليه المنتخب الأوغندي برصيد 7 نقاط، ثم المنتخب الغاني برصيد 5 نقاط، بينما يتزيل المجموعة منتخب الكونغو برصيد نقطة واحدة.