أول تعليق من ليفربول بعد أداء ” محمد صلاح ” أمام أوغندا

هنئ الفريق الإنجليزي ” ليفربول” لاعبه محمد صلاح ، والمنضم حديثا له، بعد هدفه اليوم مع المنتخب المصري أمام أوغندا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، والتي أقيمت بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

ونشرت ليفربول صورة على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، لمحمد صلاح مع فريق ليفربول قائلة “مبروك فوز المنتخب المصري الليلة بهدف صلاح”.

جدير بالذكر أن محمد صلاح حصل على جائزة ستاندرد تشارترد لأفضل لاعب في شهر أغسطس في ليفربول.

يذكر أن انتهت مباراة مصر وأوغندا والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، والتي تقام بإستاد برج العرب بالإسكندرية، بهدف نظيف عن طريق اللاعب محمد صلاح في الدقيقة السادسة في الشوط الأول عن طريق عرضية من اللاعب عبد الله السعيد لاعب الأهلي ، سددها صلاح في مرمى أوغندا، تصدى لها انيانجو الحارس، قبل أن يسددها لاعب الفراعنة مرة أخرى في مرماه.

وبفوز المنتخب المصري اليوم، يرتفع رصيد الفراعنة إلى 9 نقاط ويحتل صدارة المجموعة الخامسة، ويليه المنتخب الأوغندي برصيد 7 نقاط، ثم المنتخب الغاني برصيد 5 نقاط، بينما يتزيل المجموعة منتخب الكونغو برصيد نقطة واحدة.