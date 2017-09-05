هيكتور كوبر يهدد نجوم المنتخب بالجلوس في البيت

هدد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أي لاعب لا يتحمل ضغوط المباريات بالجلوس في البيت لأن الفترة المقبلة صعبة وتحتاج إلى مقاتلين.

كوبر يخرج عن صمته لأول مرة

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي لمباراة أوغندا: “اللاعب إللي مش هيستحمل الضغوط يقعد في بيتهم.. أحسن لدينا لاعبون رائعون يحبون بلدهم لكننا علينا ضغوط كلنا ويجب أن نتحملها”.

وأوضح كوبر أنه يسعى للفوز على الكونغو في المباراة المقبلة من أجل الاقتراب خطوة نحو التأهل للمونديال.

وأضاف: “في هذه اللحظة أنا مبسوط وسعيد بهؤلاء اللاعبين وبالنتيجة التي تهمني في المقام الأول والأخير”.

وتابع: “أهدرنا العديد من الفرص التهديفية في المباراة، لا استطيع إنكار دور الجماهير التي وقفت خلفنا وتعاملت مع المباراة بشكل رائع”.

وخطف منتخب مصر فوزًا غاليًا بهدف نظيف على ضيفه الأوغندي في المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

سجل هدف منتخب مصر محمد صلاح في الدقيقة السادسة من عمر المباراة عن طريقة عرضية من اللاعب عبد الله السعيد، سددها صلاح في مرمى أونيانجو حارس الأوناش.

ونجح محمد صلاح بهدفه في كسر عذرية شباك أوغندا النظيفة لـ5 مباريات متتالية حتى أن صحفهم تغنت بأنهم ملوك الدفاع في العالم.

الفوز رفع رصيد مصر إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بـ7 نقاط ثم غانا 5 نقاط في المركز الثالث بينما الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وخاض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عضام الحضري.

خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، أحمد حجازي، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، ومحمد صلاح.

خط الهجوم: عمرو جمال

وسيطر منتخب مصر على أحداث الشوط الأول لكنه لم ينجح في ترجمة سيطرته إلى أهداف وكانت أخطر فرصه في الدقيقة 30 لرمضان صبحي عندما تلاعب بدفاع أوغندا ولعبها في يدي الحارس.

أما الشوط الثاني فشهد تراجع الفراعنة بشكل مبالغ فيه وكادت شباكهم تستقبل التعادل قبل أن يستفيقوا مجددًا في الدقائق الأخيرة بفضل انطلاق محمد صلاح وبعض التغييرات لتنشيط الهجوم بنزول تريزيجيه وأحمد حسن كوكا ثم سدد عبد الله السعيد في الهواء وأهدر تريزيجيه الهدف الثاني قبل أن يطلق الحاكم صافرة النهاية.