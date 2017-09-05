البدري :أحيي كوبر على عدم الإستماع لهجوم عبدالله السعيد

قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى أحيي كوبر على عدم الاستماع للهجوم على عبدالله السعيد والإصرار عليه.

وأكدحسام البدري خلال تصريحات في برنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة :MBC مصر” أن عبد الله السعيد هو السبب الرئيسي في فوز مصر اليوم.

وأشار حسام البدري رامي ربيعه عانى كثيرا بسبب الإصابات وبدأ يعود إلى مستواه الطبيعي.

وانتقض حسام البدري تصريحات كوبر عن تاخره إجراء التغيرات : “هذاخطأ كبير وتحمله ضغوطا كبيره في المرحله المقبله.

وأضاف حسام البدري أن فيريرا حصل على الكأس والدوري مع الزمالك وأشادت به الجماهير والإعلام بشكل كبير، على عكس ما حدث معي بعد حصولي على نفس البطولتين

وأوضح حسام البدري حسابات محمد صلاح الإحترافيه أثرت على مستواه مع المنتخب مشيراً إلى إن الحضور الجماهيري للمبارايات يمثل الوقود بالنسبه للاعبين.

ونفى حسام البدري عن المشاكا التي بينه وبين لاعب المارد الأحمر عماد متعب وان اللاعب مستمر ضمن صفوف الفريق الاحمر.

وقال حسام البدري لدى خمس مهاجمين في الموسم الجديد وسيشارك الافضل وعماد متعب قادر على المنافسه للدخول في التشكيل.