لفتة إنسانية من محمد صلاح بعد مباراة مصر وأوغندا

في لفتة انسانية، استجاب النجم المصري والمنضم حديثا إلى ليفربول ” محمد صلاح”، إلى أحد مشجعي ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي طلب من الفرعون المصري التصوير معه بعد مباراة مصر وأوغندا وفي تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وأدى محمد صلاح مباراة جيدة أمام المنتخب الأوغندي،بل وأحرز هدف الفوز في المباراة.

يذكر أن انتهت مباراة مصر وأوغندا والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، والتي تقام بإستاد برج العرب بالإسكندرية، بهدف نظيف عن طريق اللاعب محمد صلاح في الدقيقة السادسة في الشوط الأول عن طريق عرضية من اللاعب عبد الله السعيد لاعب الأهلي ، سددها صلاح في مرمى أوغندا، تصدى لها انيانجو الحارس، قبل أن يسددها لاعب الفراعنة مرة أخرى في مرماه.

وبفوز المنتخب المصري اليوم، يرتفع رصيد الفراعنة إلى 9 نقاط ويحتل صدارة المجموعة الخامسة، ويليه المنتخب الأوغندي برصيد 7 نقاط، ثم المنتخب الغاني برصيد 5 نقاط، بينما يتزيل المجموعة منتخب الكونغو برصيد نقطة واحدة.