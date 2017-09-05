فيديو.. تريزيجيه بدلاً من رمضان صبحي في مباراة مصر وأوغندا

أجرى المدير الفني للفراعنة ، الأرجنتيني هيكتور كوبر، تغييراً في الدقيقة 70، بنزول لاعب نادي قاسم باشا التركي، محمود حسن تريزيجيه، بديلاً لرمضان صبحي ، في المباراة التي تجمع بين مصر وأوغندا ، في تصفيات كأس العالم روسيا 2018 ن والتي تقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وما زال المنتخب المصري متقدما بهدف في الدقيقة السادسة أحرزه النجم المصري ” محمد صلاح”، والمنضم حديثا إلى ليفربول الإنجليزي ، عن طريقة عرضية من اللاعب عبد الله السعيد لاعب الأهلي ، سددها صلاح في مرمى أوغندا، تصدى لها انيانجو حارس مرمى المنتخب الأوغندي ، قبل أن يسددها لاعب الفراعنة مرة أخرى في مرماه.

يدخل المنتخب المصري المباراة، رافعا شعار لا بديل عن الفوز، ورد الاعتبار أمام أوغندا، بعد هزيمته في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ليقترب من حلم الصعود إلى روسيا 2018.

يحتل المنتخب الأوغندي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه المنتخب المصري برصيد 6 نقاط، ثم المنتخب الغاني برصيد 5 نقاط ، ويتزيل المنتخب الكونغو المجموعة برصيد نقطة واحدة، بعد خسارته اليوم أمام غانا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.