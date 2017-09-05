فيديو.. انتهاء الشوط الأول بين مصر وأوغندا بهدف لـ« محمد صلاح »

انتهت منذ قليل، الشوط الأول لمباراة مصر وأوغندا، بهدف نظيف للمنتخب المصري، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، والتي تقام بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

أحرز المنتخب المصري الهدف الأول عن طريق اللاعب محمد صلاح، والمنضم حديثا إلى نادي ليفربول الإنجليزي، في الدقيقة السادسة من عمر الشوط، عن طريقة عرضية من اللاعب عبد الله السعيد لاعب الأهلي ، سددها صلاح في مرمى أوغندا، تصدى لها انيانجو الحارس، قبل أن يسددها لاعب الفراعنة مرة أخرى في مرماه.

وفي الدقيقة 20، سقط اللاعب محمد عبد الشافي، اثر اصطدامه مع للاعب الغاني ،مما أدى إلى توقف اللعب دقيقتين، واستعدى حكم المباراة فيكتور جوميز الجهاز الطبي، والذي قام بإسعاف اللاعب، واستأنف اللعب.

وفي الدقيقة 29، أصيب عمرو جمال ، بسبب تدخل عنيف مع اللاعب الغاني أدى إلى سقوطه على الأرض، مما أدى إلى خروجه من الملعب على سيارة الإسعاف، بسبب سالة الدماء التي خرجت منه بسبب إصطدامه مع اللاعب.

وبدأ كوبر المباراة بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: عصام الحضري

في الدفاع: محمد عبد الشافي ، أحمد حجازي ، رامي ربيعة ، أحمد فتحي

في خط الوسط: محمد النني، طارق حامد ، عبد الله السعيد ، رمضان صبحي

في الهجوم: محمد صلاح _ عمرو جمال

وعلى جانب آخر بدأ المنتخب الغاني تحت قيادة مديره الفني موزيس باسينا.

في حراسة المرمى : دينيس أونيانجو

وفي الدفاع: نيكو واكاريو – إيزاك إنسيندي – مورشيد جوكو – جودفري والوسيمبي

وفي خط الوسط: حسن واساوا – خالد أوتشو – إيمانيول أوكوي

وفي خط الهجوم: جوزيف أوتشيا – ديريك نسيمبامبي – فاروق ميا.

يدخل المنتخب المصري المباراة، رافعا شعار لا بديل عن الفوز، ورد الاعتبار أمام أوغندا، بعد هزيمته في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ليقترب من حلم الصعود إلى روسيا 2018.

يحتل المنتخب الأوغندي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه المنتخب المصري برصيد 6 نقاط، ثم المنتخب الأوغندي برصيد نقطتين، ويتزيل المنتخب الغاني المجموعة برصيد نقطة واحدة.