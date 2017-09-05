محمد صلاح يقهر أسطورة أوغندا ويقترب من تحطيم عقدة”البلدوزر”

قهر محمد صلاح نجم منتخب مصر بهدفه في مرمى مرمى أوغندا أسطورة عذرية شباك المنافس لـ5 مباريات متتالية في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 والتي تباهى قبل موقعة الفراعنة في الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة بالتصفيات.

محمد صلاح يتقدم لمصر على أوغندا

ويتقدم منتخب مصر حاليًا بهدف محمد صلاح في الشوط الأول على نظيره الأوغندي ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وأحرز محمد صلاح هدفه في الدقيقة السادسة من عمر المباراة ليصبح رقم الـ 32 مع الفراعنة ليعادل رقم البلدوزر عمرو زكى ويصبح سابع هدافي المنتخب الوطني عبر تاريخ، ويقترب من عماد متعب صاحب الـ 33 هدفًا.

ويحتل منتخب أوغندا صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن مصر بينما غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطتين.

ويخوض منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: محمد عبد الشافي ورامي ربيعة وأحمد حجازي وأحمد فتحي

خط الوسط: محمد النني وطارق حامد وعبد الله السعيد ورمضان صبحي

خط الهجوم: محمد صلاح وعمرو جمال