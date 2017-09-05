فيديو.. إصابة بشعة لـ« عمرو جمال » في مباراة مصر وأوغندا

أصيب عمرو جمال ، بسبب تدخل عنيف مع اللاعب الغاني أدى إلى سقوطه على الأرض، مما أدى إلى خروجه من الملعب على سيارة الإسعاف، بسبب سالة الدماء التي خرجت منه بسبب إصطدامه مع اللاعب.

أحرز محمد صلاح ، المنضم حديثا إلى ليفربول الإنجليزي ، الهدف الأول للفراعنة، في المباراة التي تقام الآن بين مصر وأوغندا، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم روسيا 2018، والتي تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

بدأ كوبر المباراة بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: عصام الحضري

في الدفاع: محمد عبد الشافي ، أحمد حجازي ، رامي ربيعة ، أحمد فتحي

في خط الوسط: محمد النني، طارق حامد ، عبد الله السعيد ، رمضان صبحي

في الهجوم: محمد صلاح _ عمرو جمال

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأوغندي، اليوم الثلاثاء 5 ستمبر، الساعة الثامنة مساء، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة المؤهلة للتصفيات النهائية لمونديال روسيا 2018.

يدخل المنتخب المصري المباراة، رافعا شعار لا بديل عن الفوز، ورد الاعتبار أمام أوغندا، بعد هزيمته في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ليقترب من حلم الصعود إلى روسيا 2018.