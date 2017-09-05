تلاعب رمضان صبحي نجم منتخب مصر بدفاع أوغندا في الدقيقة 26 من عمر المباراة المقامة بينهما ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2017.

مهارة رمضان صبحي تحرج أوغندا

واستغل رمضان صبحي رأسية عبد الله السعيد المرتدة من الحارس وراوغ 3 لاعبين داخل منطقة الجزاء ولعبها في المرمى قبل أن يخرج أونيانجو ويتصدى لها ويضيع على الفراعنة هدفًا.

ويتقدم منتخب مصر حاليًا بهدف محمد صلاح في الشوط الأول على نظيره الأوغندي ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويحتل منتخب أوغندا صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن مصر بينما غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطتين.

ويخوض منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: محمد عبد الشافي ورامي ربيعة وأحمد حجازي وأحمد فتحي

خط الوسط: محمد النني وطارق حامد وعبد الله السعيد ورمضان صبحي

خط الهجوم: محمد صلاح وعمرو جمال

ويأمل الفراعنة في انتهاء المباراة لصالحهم بالفوز لاستعداة صدارة المجموعة رسميًا.