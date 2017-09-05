فيديو.. محمد صلاح يحرز الهدف الأول لمصر في مباراة أوغندا

أحرز محمد صلاح ، المنضم حديثا إلى ليفربول الإنجليزي ، الهدف الأول للفراعنة، في المباراة التي تقام الآن بين مصر وأوغندا، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم روسيا 2018، والتي تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

جاء الهدف في الدقيقة 6 عن طريقة عرضية من اللاعب عبد الله السعيد لاعب الأهلي ، سددها صلاح في مرمى أوغندا، تصدى لها انيانجو الحارس، قبل أن يسددها لاعب الفراعنة مرة أخرى في مرماه.

وبدأ كوبر المباراة بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: عصام الحضري

في الدفاع: محمد عبد الشافي ، أحمد حجازي ، رامي ربيعة ، أحمد فتحي

في خط الوسط: محمد النني، طارق حامد ، عبد الله السعيد ، رمضان صبحي

في الهجوم: محمد صلاح _ عمرو جمال

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأوغندي، اليوم الثلاثاء 5 ستمبر، الساعة الثامنة مساء، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة المؤهلة للتصفيات النهائية لمونديال روسيا 2018.

يدخل المنتخب المصري المباراة، رافعا شعار لا بديل عن الفوز، ورد الاعتبار أمام أوغندا، بعد هزيمته في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ليقترب من حلم الصعود إلى روسيا 2018.

يحتل المنتخب الأوغندي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه المنتخب المصري برصيد 6 نقاط، ثم المنتخب الأوغندي برصيد نقطتين، ويتزيل المنتخب الغاني المجموعة برصيد نقطة واحدة.