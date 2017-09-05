مدحت شلبي يستفز الجماهير في مباراة مصر وأوغندا

بدأ مدحت شلبي معلق مباراة مصر وأوغندا تعليقه على اللقاء بالتأكيد على أن استاد برج العرب بالإسكندرية أفضل من سانتياجو برنابيو ملعب ريال مدريد الإسباني، وكامب نو ملعب فريق برشلونة الإسباني.

مدحت شلبي يواصل المدح في برج العرب

وضربت الجماهير المتابعة للتعليقه أخماسًا في أسداس لإصرار المعلق الشهير على أن ملعب الجيش ببرج العرب أفضل من ملعبي برشلونة وريال مدريد

ويلتقي منتخب مصر حاليًا بنظيره الأوغندي ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويحتل منتخب أوغندا صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن مصر بينما غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطتين.

ويخوض منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: محمد عبد الشافي ورامي ربيعة وأحمد حجازي وأحمد فتحي

خط الوسط: محمد النني وطارق حامد وعبد الله السعيد ورمضان صبحي

خط الهجوم: محمد صلاح وعمرو جمال

واحتفظ كوبر باللاعبين شريف إكرامي وأحمد الشناوي وأحمد المحمدي وحسام عاشور وأحمد حسن كوكا وعمر جابر وصالح جمعة وسعد سمير ومحمود تريزيجيه وكريم حافظ ومحمود كهربا وسام مرسي على دكة البدلاء.