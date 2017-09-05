كوبر يغني النشيد الوطني قبل مباراة مصر وأوغندا

في لفتة طيبة، حرص المدير الفني للفراعنة، الأرجنتيني هيكتور كوبر، قبل بداية مباراة مصر وأوغندا ، على تأدية النشيط الوطني لمصر، في حركة حماسية له وللجهاز الفني واللاعبين.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأوغندي، اليوم الثلاثاء 5 ستمبر، الساعة الثامنة مساء، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة المؤهلة للتصفيات النهائية لمونديال روسيا 2018.

وقبل المباراة حرص كوبر، على التحدث مع اللاعبين لرفع معنوياتهم قبل المباراة، مطالبا بالفوز على أوغندا.

وأعلن كوبر تشكيل المباراة

في حراسة المرمى: عصام الحضري

في الدفاع: محمد عبد الشافي ، أحمد حجازي ، رامي ربيعة ، أحمد فتحي

في خط الوسط: محمد النني، طارق حامد ، عبد الله السعيد ، رمضان صبحي

في الهجوم: محمد صلاح _ عمرو جمال

يدخل المنتخب المصري المباراة، رافعا شعار لا بديل عن الفوز، ورد الاعتبار أمام أوغندا، بعد هزيمته في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ليقترب من حلم الصعود إلى روسيا 2018.

يحتل المنتخب الأوغندي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه المنتخب المصري برصيد 6 نقاط، ثم المنتخب الأوغندي برصيد نقطتين، ويتزيل المنتخب الغاني المجموعة برصيد نقطة واحدة.