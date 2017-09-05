رسالة كوبر قبل مباراة مصر وأوغندا في تصفيات كأس العالم

وجه المدير الفني للمنتخب المصري، الأرجنتيني “هيكتور كوبر”، رسالة تحفيزية للاعبي الفراعنة، قبل مباراة مصر وأوغندا ،في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم روسيا 2018، والتي تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال كوبر ” إن مباراة أوغندا 90 دقيقة هامة في حياتكم”، مطالبا اللاعبين باللعب بمسئولية ورجولة وقتال، موضحا أنه سيمنح هذا الجيل فرصة كبيرة من أجل تحقيق حلم التأهل للمونديال، والذي سيكون له إيجابيات على مستقبلكم”.

بدأ كوبر المباراة بتشكيل مكون من عصام الحضري ، محمد عبد الشافي ، أحمد حجازي ، رامي ربيعة ، أحمد فتحي، محمد النني، طارق حامد ، عبد الله السعيد ، رمضان صبحي، محمد صلاح عمرو جمال

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأوغندي، اليوم الثلاثاء 5 ستمبر، الساعة الثامنة مساء، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة المؤهلة للتصفيات النهائية لمونديال روسيا 2018.

يدخل المنتخب المصري المباراة، رافعا شعار لا بديل عن الفوز، ورد الاعتبار أمام أوغندا، بعد هزيمته في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ليقترب من حلم الصعود إلى روسيا 2018.

يحتل المنتخب الأوغندي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه المنتخب المصري برصيد 6 نقاط، ثم المنتخب الأوغندي برصيد نقطتين، ويتزيل المنتخب الغاني المجموعة برصيد نقطة واحدة.