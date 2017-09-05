تعرف على دكة بدلاء الفراعنة أمام أوغندا

أعلن المدير الفني للمنتخب المصري، الأرجنتيني “هيكتور كوبر”، عن قائمة بدلاء المنتخب المصري قبل مواجهة منتخب أوغندا ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، والتي تقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت دكة بدلاء الفراعنة لتضم كل من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي

الدفاع: أحمد المحمدي – عمر جابر – سعد الدين سمير – كريم حافظ

الوسط: حسام عاشور – صالح جمعة – سام مرسي – محمود حسن تريزيجيه

الهجوم: محمود عبد المنعم “كهربا” – أحمد حسن “كوكا”

بينما يبدأ هيكتور كوبر المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عصام الحضري

في الدفاع: محمد عبد الشافي ، أحمد حجازي ، رامي ربيعة ، أحمد فتحي

في خط الوسط: محمد النني، طارق حامد ، عبد الله السعيد ، رمضان صبحي

في الهجوم: محمد صلاح _ عمرو جمال

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأوغندي، اليوم الثلاثاء 5 ستمبر، الساعة الثامنة مساء، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة المؤهلة للتصفيات النهائية لمونديال روسيا 2018.