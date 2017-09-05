بالفيديو.. منتخب أوغندا يستفز مشاعر المصريين قبل المباراة

ظهر لاعب المنتخب الأوغندي بتفاؤل شديد قبل مواجهة مصر، اليوم الثلاثاء 5 ستمبر، الساعة الثامنة مساء، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة المؤهلة للتصفيات النهائية لمونديال روسيا 2018.

وقام لاعبو أوغندا بالرقص والتقاط الصور في ملعب برج العرب أمام الجماهير المصرية قبل انطلاق المباراة، خاصة أن الفريق فاز على الفراعنة المباراة الماضية بهدف نظيف.

تشكيل مصر وأوغندا في مباراة الليلة

وجاء تشكيل مصر ليضم كل من:

في حراسة المرمى: عصام الحضري

في الدفاع: محمد عبد الشافي ، أحمد حجازي ، رامي ربيعة ، أحمد فتحي

في خط الوسط: محمد النني، طارق حامد ، عبد الله السعيد ، رمضان صبحي

في الهجوم: محمد صلاح _ عمرو جمال

بينما أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأوغندي تحت قيادة مديره الفني موزيس باسينا، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة مصر كالتالي:

في حراسة المرمى : دينيس أونيانجو

وفي الدفاع: نيكو واكاريو – إيزاك إنسيندي – مورشيد جوكو – جودفري والوسيمبي

وفي خط الوسط: حسن واساوا – خالد أوتشو – إيمانيول أوكوي

وفي خط الهجوم: جوزيف أوتشيا – ديريك نسيمبامبي – فاروق ميا.