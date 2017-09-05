مجموعة مصر.. غانا تهزم الكونغو في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

انتهت منذ قليل، مباراة غانا والكونغو ، بفوز المنتخب الغاني بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، والتي تقام على ملعب دي كينتيلي.

وانتهى الشوط الأول، بفوز المنتخب الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث بدأت غانا المباراة بالتقدم بهدفين في خمس دقائق عن طريق اللاعب ريشموند بواكي في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 27، عن طريق اللاعب توماس تييي بارتي، وسجلت الكونغو هدف عن طريق اللاعب إلوي أييت في الدقيقة 44، بعدها عززت غانا بهدف ثالث عن طريق اللاعب توماس تييي بارتي في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، أحرزت غانا هدفين في الدقيقة 69 ، 85 عن طريق اللاعب توماس تييي بارتي، ريشموند بواكي.

وبذلك يرتفع رصيد المنتخب الغاني إلى 5 نقاط ويحتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة، بينما يتوقف المنتخب الكونغو برصيد نقطة واحدة ويتزيل المجموعة، بينمل يتصدر المجموعة حتى الآن المنتخب الأوغندي برصيد 7 نقاط، يليه المنتخب المصري برصيد نقطة 6 نقاط.

وبانتهاء المباراة بهذه النتيجة، يحتاج المنتخب المصري والمتواجد في المجموعة، لفوز المنتخب الغاني على أوغندا في المباراة القادمة، حتى يضمن تأهله لكأس عالم روسيا 2018.