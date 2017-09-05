حصل النادي الأهلي على توقيع فاكامانى ماهلامبى لاعب بيدفيست الجنوب أفريقى لمدة 4 سنوات بداية من الموسم المقبل

وأرسلت إدارة النادي الجنوب إفريقي توقيع اللاعب عبر البريد الالكتروني.

الأهلي يحصل على خدمات مهالامبي

وتعاقد المارد الأحمر مع اللاعب الشاب مقابل مليون و300 ألف دولار، ويسدد الأهلي مبلغ الصفقة على دفعتين.

وينتظر اللاعب الحصول على تأشيرة دخول القاهرة للخضوع للكشف الطبي.

وأنهى الأهلي صفقاته هذا الموسم بعدما أعلن عصام سراج المدير التجارى و التعاقدات بالنادي الأهلى التعاقد مع السورى عبدالله الشامى مدافع الفريق الجديد لمدة ثلاث سنوات فى صفقة انتقال حر أمس الإثنين.

الشامي ينضم بعد إنهاء الكشف الطبي

وصرح سراج أن اللاعب اجتاز الاختبارات الطبية التى أجريت له فى لبنان وتم ارسال نسخة منها لطبيب الأهلي الدكتور خالد محمود للاطلاع عليها وبناء عليها تم التوقيع رسميا.

وينتظر الأهلي وصول اللاعب إلى القاهرة فور الانتهاء من الحصول على التأشيرة، خاصة أن سمير عدلي عضو مجلس إدارة الأهلي ينهي تأشيرة دخول اللاعب القاهرة.

وجاء ضم اللاعب السوري بعد أن أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارا بالتعامل مع اللاعبين أصحاب الجنسية السورية والفلسطينية، على أنهم محليين.