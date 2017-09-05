تشكيل أوغندا أمام المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأوغندي تحت قيادة مديره الفني موزيس باسينا، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة مصر ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، والتي تقام بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

بدأ إسينا بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى : دينيس أونيانجو

وفي الدفاع: نيكو واكاريو – إيزاك إنسيندي – مورشيد جوكو – جودفري والوسيمبي

وفي خط الوسط: حسن واساوا – خالد أوتشو – إيمانيول أوكوي

وفي خط الهجوم: جوزيف أوتشيا – ديريك نسيمبامبي – فاروق ميا.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأوغندي، اليوم الثلاثاء 5 ستمبر، الساعة الثامنة مساء، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة المؤهلة للتصفيات النهائية لمونديال روسيا 2018.

يحتل المنتخب الأوغندي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه المنتخب المصري برصيد 6 نقاط، ثم المنتخب الأوغندي برصيد نقطتين، ويتزيل المنتخب الغاني المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ويسعى المنتخب المصري بالفوز بالمباراة لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدف نظيف، أما المنتخب الأوغندي فيسعى للحفاظ على شباكه، أمام الفراعنة، والذي سيستغلوا عامل الجمهور والملعب للفوز بالمباراة والاقتراب من الصعود لكأس العالم.