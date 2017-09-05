فيديو..انتهاء الشوط الأول مباراة غانا والكونغو في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

انتهى منذ قليل الشوط الأول بين مباراة غانا والكونغو ، بفوز غانا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، والتي تقام على ملعب دي كينتيلي.

بدأت غانا المباراة بالتقدم بهدفين في خمس دقائق عن طريق اللاعب ريشموند بواكي في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 27، عن طريق اللاعب توماس تييي بارتي، وسجلت الكونغو هدف عن طريق اللاعب إلوي أييت في الدقيقة 44، بعدها عززت غانا بهدف ثالث عن طريق اللاعب توماس تييي بارتي في الدقيقة 45.

وفي حالة انتهاء المباراة بهذه النتيجة، يحتاج المنتخب المصري والمتواجد في المجموعة، لفوز غانا على أوغندا في المباراة القادمة، حتى يضمن تأهله لكأس عالم روسيا 2018.

وبدأ المنتخب الغاني تحت قيادة مديره الفني كويسى أبيا المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى ريتشارد أوفورى، هاريسون أفول، لومور أجبينينو، دانييل أمارتي، جوناثان منساه، أفري أكوا، كريستيان أتسو، إيبينزر أوفوري، ريتشمون بواكيي يادوم، توماس بارتي، توماس أجييبونج.

يخدل المنتخب الغاني المباراة ولديه نقطتين، أما المنتخب الكونغو لديه نقطة واحدة، ويحتل صدارة المجموعة المنتخب الأوغندي برصيد 7نقاط، يليه المنتخب المصري برصيد 6 نقاط.