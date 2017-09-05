تشكيل مباراة مصر وأوغندا في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

أعلن المدير الفني للمنتخب المصري، الأرجنتيني “هيكتور كوبر”، تشكيل مباراة مصر وأغندا ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، والتي تقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وبدأ كوبر المباراة بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: عصام الحضري

في الدفاع: محمد عبد الشافي ، أحمد حجازي ، رامي ربيعة ، أحمد فتحي

في خط الوسط: محمد النني، طارق حامد ، عبد الله السعيد ، رمضان صبحي

في الهجوم: محمد صلاح _ عمرو جمال

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأوغندي، اليوم الثلاثاء 5 ستمبر، الساعة الثامنة مساء، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة المؤهلة للتصفيات النهائية لمونديال روسيا 2018.

يدخل المنتخب المصري المباراة، رافعا شعار لا بديل عن الفوز، ورد الاعتبار أمام أوغندا، بعد هزيمته في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ليقترب من حلم الصعود إلى روسيا 2018.

يحتل المنتخب الأوغندي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه المنتخب المصري برصيد 6 نقاط، ثم المنتخب الأوغندي برصيد نقطتين، ويتزيل المنتخب الغاني المجموعة برصيد نقطة واحدة.