الأهلي يستغني عن حارسه للطلائع

أعار نادي الأهلي حارسه الشاب محمد عصام الغندور إلى نادي طلائع الجيش لمدة موسم على سبيل الإعارة بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الغندور إلى طلائع الجيش

ووقع محمد عصام الغندور على عقود إعارته للطلائع اليوم “الثلاثاء” بحضور وكيل أعماله أحمد كمال سلطان واللواء أحمد المهدي المشرف العام على الكرة بالفريق العسكري.

ونجح الطلائع في استعارة الغندرو رغم تلقيه بعض العروض من أندية محلية يتقدمها الرجاء والإنتاج الحربي للانتقال إليه.

وتألق الغندور مع منتخب الشباب في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة وظهر بشكل مميز دفع الطلائع لضمه.

ويمتلك الأهلي حراس مرمى مميزين في الفريق الأول يتقدمهم شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم وهو ما دفع إدارة القلعة الحمراء للاستغناء عن الغندور مؤقتًا.

وكان حسام البدري المدير الفني للأهلي قد صعد الغندور لتدريبات الفريق الأول لبعض الوقت قبل أن يعيد حساباته ويوافق على رحيله إلى إلى الطلائع لإكسابه بعض الخبرات قبل العودة للقلعة الحمراء مرة أخرى.