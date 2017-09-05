فيديو.. الهدف الأول للكونغو أمام غانا في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

أحرز منتخب الكونغو ، هدفه الأول في المباراة التي تقام الآن أمام منتخب غانا على استاد دي كينتيلي ،ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

أحرزت الكونغو الهدف في الدقيقة 44، عن طريق اللاعب إلوي أييت، بعد أن سجلت غانا هدفين في خمس دقائق عن طريق اللاعب ريشموند بواكي في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 27، عززت غانا بهدف آخر عن طريق اللاعب توماس تييي بارتي

يذكر أن انتهت مباراة الذهاب والتي أقيمن في غانا، بتعادل الفريقين بهدف لكلا منهما، وبعدها عزز المنتخب الغاني بهدف ثالث عن طريق اللاعب توماس تييي بارتي، في الدقيقة 45.

وفي حالة انتهاء المباراة بهذه النتيجة، يحتاج المنتخب المصري والمتواجد في المجموعة، لفوز غانا على أوغندا في المباراة القادمة، حتى يضمن تأهله لكأس عالم روسيا 2018.

يدخل المنتخب الغاني المباراة ولديه نقطتين، رافعا شعار ” لابديل عن الفوز”، أما المنتخب الكونغو لديه نقطة واحدة، ويحتل صدارة المجموعة المنتخب الأوغندي برصيد 7نقاط، يليه المنتخب المصري برصيد 6 نقاط.