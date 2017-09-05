فيديو.. في خمس دقائق غانا تسجل هدفين في مرمى الكونغو

بدأ، منذ قليل مباراة غانا والكونغو ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، والتي تقام على ملعب دي كينتيلي.

وأحرزت غانا هدفين، عن طريق اللاعب ريشموند بواكي في الدقيقة 23، بعدها بخمس دقائق في الدقيقة 27، عززت غانا بهدف آخر عن طريق اللاعب توماس تييي بارتي.

يذكر أن انتهت مباراة الذهب والتي أقيمن في غانا، بتعادل الفريقين بهدف لكلا منهما.

وفي حالة انتهاء المباراة بهذه النتيجة، يحتاج المنتخب المصري والمتواجد في المجموعة، لفوز غانا على أوغندا في المباراة القادمة، حتى يضمن تأهله لكأس عالم روسيا 2018.

وبدأ المنتخب الغاني تحت قيادة مديره الفني كويسى أبيا المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى ريتشارد أوفورى، هاريسون أفول، لومور أجبينينو، دانييل أمارتي، جوناثان منساه، أفري أكوا، كريستيان أتسو، إيبينزر أوفوري، ريتشمون بواكيي يادوم، توماس بارتي، توماس أجييبونج.

يخدل المنتخب الغاني المباراة ولديه نقطتين، أما المنتخب الكونغو لديه نقطة واحدة، ويحتل صدارة المجموعة المنتخب الأوغندي برصيد 7نقاط، يليه المنتخب المصري برصيد 6 نقاط.