تشكيل منتخب غانا أمام الكونغو في تصفيات المونديال.. تعرف عليه

أجرى كويسي أبياه المدير الفني للمنتخب الغاني٬ عدة تغييرات في تشكيل فريقه٬ الذي يستعد لمواجهة نظيره الكونغولي في الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب كنتيلي بالعاصمة برازافيل، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الافريقية للمجموعة الخامسة المؤهلة لكأس العالم 2018.

وغاب عن التشكيل الأساسي الاخوين أيو، بالإضافة إلى الدفع باللاعب لامور اجبينينو على حساب جوزيف لارويه أتاماه في خط الدفاع، وجاء التشكيل كالاتي:

حراسة المرمي: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: هاريسون أفول – لامور اجبينينو – دانيال أماراتي – جوناثان مينساه

خط الوسط: ابينزير اوفوري – أفري أكواه – كريستيان اتسو – توماس بارتي – توماس أجيبونج

خط الهجوم: ريشموند بواكي

غانا تتعادل في الجولة الثالثة أمام الكونغو

كان المنتخب الغاني قد خطف تعادلًا من نظيره الكونغولي في مباراة الجولة الثالثة التي جمعت بين كلا المنتخبين، بعدما كانت متأخرة بهدف على ملعبها ووسط جماهيرها، لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، لترفع غانا رصيدها إلى نقطتين، بينما حصلت الكونغو على أول نقطة بعد تعادلها أمام البلاك ستارز.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه نظيره أوغندا في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة ذاتها.