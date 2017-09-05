قبل مباراة مصر اوغندا.. النبوي لهذا اللاعب: أملنا في ربنا وفيك

حرص النجم السينمائي خالد النبوي، على دعم ومساندة منتخب مصر قبل مباراته الهامة اليوم امام نظيره الأوغندي، في الجولة الرابعة للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

ونشر النبوي، صورة لمحمد صلاح، جناح منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، علق عليها قائلًا، “أملنا في ربنا وفيك الليلة يا أبو صلاح”.

ويلتقي المنتخب الوطني، مع نظيره الأوغندي، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وكان المنتخب الوطني قد تلقى الهزيمة الأولى في التصفيات على يد أوغندا في لقاء الذهاب الذي أقيم في كمبالا، وخسر اللقاء بهدف دون رد، ليعتلى صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، ويتراجع المنتخب المصري إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 6 نقاط.

وتعادل المنتخب الغاني أمام نظيره الكونغولي في الجولة الثالثة ليعود الأمل أمام الفراعنة مجددًا في حجز بطاقة التأهل في حالة الفوز في مواجهة اليوم.