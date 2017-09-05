جماهير ليفربول تمنح صلاح دفعة معنوية قبل مواجهة أوغندا

حصد الدولي المصري محمد صلاح على جائزة لاعب شهر أغسطس في ليفربول والتي يقدمها راعي النادي بنك “ستاندارد تشارتارد”.

صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر أغسطس

وأعلن الموقع الرسمي لليفربول اليوم الثلاثاء أن التعاقد الجديد للنادي حقق بداية ممتازة لمسيرته التنافسية مع الريدز بثلاثة أهداف في خمس مشاركات مع الفريق في البريميرليج وتشامبيونزليج خلال هذه الفترة.

وحصل صلاح على جائزة الشهر بعدما اسفر التصويت الذي أجري من خلال موقع النادي، حصوله على نسبة (52%) من إجمالي 325ر32 صوتا من أصوات الأنصار متقدما على السنغالي ساديو ماني (20%) والإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد (16%) في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وخاض صاحب الـ 25 عاما 5 مباريات مع ليفربول حتى الآن في كل المسابقات، سجل فيها 3 أهداف وصنع هدفين. منهم هدفين في الدوري الإنجيلزي.

وكان صلاح قد انتقل إلى ليفربول الصيف الحالي قادما من روما الإيطالي مقابل 35 مليون يورو في صفقة قياسية للنادي الإنجليزي.